Смотрите в вечернем выпуске программы «Вести-Владимир»:
- Час Владимирской области
От развития...
Смотрите в вечернем выпуске программы «Вести-Владимир»:
- Час Владимирской области
От развития промышленности до туризма. Опыт Владимирской области высоко оценила Валентина Матвиенко. Итоги дней региона в Совете Федерации.
- Против кори
В стране - вспышка кори. Какие барьеры ставит регион? Региональный Минздрав - о щите против опасной инфекции.
- Киржачский техпрорыв
Разработки Киржачского технопарка покоряют международную выставку в столице. Какое оборудование заменит импортное?