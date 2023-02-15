Смотрите в вечернем выпуске программы «Вести-Владимир»: - Час Владимирской области От развития...

Смотрите в вечернем выпуске программы «Вести-Владимир»:- Час Владимирской областиОт развития промышленности до туризма. Опыт Владимирской области высоко оценила Валентина Матвиенко. Итоги дней региона в Совете Федерации.- Против кориВ стране - вспышка кори. Какие барьеры ставит регион? Региональный Минздрав - о щите против опасной инфекции.- Киржачский техпрорывРазработки Киржачского технопарка покоряют международную выставку в столице. Какое оборудование заменит импортное?