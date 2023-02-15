Владимирская область представила в Совете Федерации закон об ответственном ведении...

Владимирская область представила в Совете Федерации закон об ответственном ведении бизнеса.Ключевые темы развития региона: от экономики до экологии. Сегодня в верхней палате российского парламента - финальные рабочие встречи в рамках Дней Владимирской области. В решении каких вопросов уже удалось заручиться поддержкой Совета Федерации? Расскажет Александр Сыпченко.От медицины и сферы ЖКХ до культуры и спорта.Сенаторы, аудиторы и руководство области совместно обсуждают самые важные социально-экономические вопросы развития Владимирской области. Дни субъектов в Совете Федерации - палате регионов - уникальный формат. Один из самых эффективных способов обмена опытом.Александр Авдеев, губернатор Владимирской области:- Традиционное мероприятие, когда регионы представляют и свои достижения, и свои проблемы, программы развития, свои преимущества. Они несут еще и практическую нагрузку.Область заручилась федеральной поддержкой в деле восстановления Владимирского академического театра драмы. На реконструкцию здания после пожара необходимо свыше 800 миллионов рублей. На строительство новой комплексной школы в Суздале - это подарок к тысячелетию жемчужины Золотого кольца - требуется около 2 миллиардов рублей. И конечно, региону нужен второй мост через Клязьму во Владимире. Это один из самых амбициозных и дорогостоящих проектов и он требует дополнительной проработки, отметили в комитете по бюджету.Ольга Хохлова, сенатор Совета Федерации от Владимирской области:- Есть еще вопросы, которые касаются каждого региона, мы их также обозначали, это и единый налог, который сегодня ставит субъекты в непростую ситуацию, особенно налог НДФЛ, об этом говорил Александр Александрович, говорил о льготном обеспечении лекарствами наших граждан, где тоже нужна федеральная поддержка.В Совете Федерации область представила и закон об ответственном ведении бизнеса. Первый в России. В регионе он вступил в силу с января. Задача - форсировать развитие. Минимум барьеров, максимум возможностей для тех, кто заслужил доверие государства. И его оправдывает.Александр Ремига, первый заместитель губернатора Владимирской области:- Если бизнес себя зарекомендовал, то его не имеет смысла постоянно проверять, если он подтвердил статус ответственного бизнеса, если своевременно уплачивались налоги, если репутация на высоком уровне.Более 30 миллиардов рублей для области должен принести и новый Закон об инвесторах. Средства позволят модернизировать материально-техническую базу и поддержать новые перспективные проекты.Владимир Киселев, председатель Законодательного собрания Владимирской области:- Инвесторы, вложившие деньги в регион, могут в течение 3 лет возместить до 90 процентов этой суммы, безусловно, инвесторы идут.В ходе Дней Владимирской области делегация представила и выставочную экспозицию. В ней отражены все социально-экономические и культурные аспекты региона.Игорь Игошин, депутат Государственной Думы:- Региону есть чем поделиться, каким опытом поделиться, как развивается потенциал области, в новых экономических реалиях, в санкционном давлении.Говорили в Совфеде и о всесторонней поддержке военнослужащих. Проект нового реабилитационного центра в Коврове для инвалидов, пожилых людей и участников СВО был особо отмечен сенаторами.Александр Сыпченко, Мария Платанюк, Егор Герасимов. "Вести-Владимир"