Для строящегося здания основного госпиталя он станет вспомогательным.

Владимирские власти попросили сенаторов поддержать строительство второго корпуса инфекционной больницы. На возведение медучреждения требуется 1,5 млрд рублей.Напомним, что главное здание ковидария откроется во Владимире ближе к лету. Об этом ранее сообщал Александр Авдеев. Губернатор подчеркнул, что во время строительства возникли некоторые проблемы. Из-за санкций и СВО подорожали банковские кредиты, выросла цена на стройматериалы, а некоторые позиции и вовсе пропали с рынка. К концу 2022 года готовность больницы достигала 95%. Корпус планируется сдать в мае-июне.«Фактически это изолированный госпиталь, поэтому нам необходимо вспомогательное здание. В нём будут располагаться лаборатории, подсобные помещения, уничтожаться медицинские отходы», - пояснил замгубернатора Константин Баранов.Сенаторы поддержали инициативу. Осталось «выбить» финансирование.