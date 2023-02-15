Власти города Владимира уверяют, что застройка Юго-Западного района не затронет парк Дружба. Во...

Власти города Владимира уверяют, что застройка Юго-Западного района не затронет парк "Дружба".Во Владимире прошли общественные слушания по проекту застройки Юго-Западного микрорайона. Часть территории вплотную прилегает к лугопарку «Дружба». Затронет ли строительство территорию парка? О проекте - Максим Калашников.- Слова, что будет застроен парк "Дружба" и лесопарк не соответствуют действительности, вообще не ответствуют.- То есть это ложь? Вы скажите русским языком.- Это ложь.Это позиция мэрии Владимира о возможной застройке парка и лесопарка "Дружба". В администрации уверяют: в проекте планировки нового района эти территории остаются неприкосновенными. Под строительство отводятся граничащие с парковой зоной земельные участки, известные в народе как "лугопарк". Там планируют возвести порядка четырехсот тысяч квадратных метров жилья и социальные объекты.Антон Ерофеев, главный архитектор проекта:- Объекты инфраструктуры включают в себя 5 садиков, школу, объекты спортивного назначения.Проект планировки юго-западной части областной столицы выставлен на общественное обсуждение. Предлагаемые изменения устраивают не всех горожан.Геннадий Стахурлов, житель г. Владимира:- Действительно, не остановить потом будет дальнейшее наступление на сам парк "Дружба".Недовольные проектом нового района владимирцы утверждают: на отданном под застройку участке сложился уникальный природный ландшафт. Территорию необходимо включить в состав большого природного парка и сделать природоохранной зоной. Этот вопрос ранее обсуждался в правительстве области. Начальник отдела по охране окружающей среды, главный эколог города Сергей Сухопаров в ответ заявляет: бывшие поля совхоза "Вышка" уникальным природным комплексом не являются.Сергей Сухопаров, начальник отдела по охране окружающей среды администрации г. Владимира:- Геологические, минералогические, палеонтологические объекты, представляющие собой особую научно-культурную и эстетическую ценность - отсутствуют. Природные ландшафты - отсутствуют.- Почему это отсутствуют?- Потому что это ландшафт не природный, а сделанный человеком.Авторы проекта подчёркивают: граничащие с парком дома будут не выше 8-ми этажей, а между зданиями и природоохранной территорией создадут буферную зону, где проложат всесезонную лыжероллерную трассу. Профессиональные лыжники и просто любители спорта этому рады, но до конца не понимают, в каких границах она будет проходить.Дмитрий Овчинников, житель г. Владимира:- Стоит дом, 50 метров от леса. И потом жители просто соберутся, скажут - давайте поставим забор. Поставят забор к лесу и мы потеряем эту буферную территорию.Администрация намерена найти золотую середину. Вариант, который устроит всех - жителей, предпринимателей и собственников участков. К обсуждению развития юго-западного района города приглашаются все желающие. Предложения и замечания по проекту можно передать через форму обратной связи на сайте мэрии Владимира.Максим Калашников, Александр Чунаев. “Вести-Владимир”