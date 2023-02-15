Власти города Владимира уверяют, что застройка Юго-Западного района не затронет парк Дружба.
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Власти города Владимира уверяют, что застройка Юго-Западного района не затронет парк "Дружба".
Во Владимире прошли общественные слушания по проекту застройки Юго-Западного микрорайона. Часть территории вплотную прилегает к лугопарку «Дружба». Затронет ли строительство территорию парка? О проекте - Максим Калашников.
- Слова, что будет застроен парк "Дружба" и лесопарк не соответствуют действительности, вообще не ответствуют.
- То есть это ложь? Вы скажите русским языком.
- Это ложь.
Это позиция мэрии Владимира о возможной застройке парка и лесопарка "Дружба". В администрации уверяют: в проекте планировки нового района эти территории остаются неприкосновенными. Под строительство отводятся граничащие с парковой зоной земельные участки, известные в народе как "лугопарк". Там планируют возвести порядка четырехсот тысяч квадратных метров жилья и социальные объекты.
Антон Ерофеев, главный архитектор проекта:
- Объекты инфраструктуры включают в себя 5 садиков, школу, объекты спортивного назначения.
Проект планировки юго-западной части областной столицы выставлен на общественное обсуждение. Предлагаемые изменения устраивают не всех горожан.
Геннадий Стахурлов, житель г. Владимира:
- Действительно, не остановить потом будет дальнейшее наступление на сам парк "Дружба".
Недовольные проектом нового района владимирцы утверждают: на отданном под застройку участке сложился уникальный природный ландшафт. Территорию необходимо включить в состав большого природного парка и сделать природоохранной зоной. Этот вопрос ранее обсуждался в правительстве области. Начальник отдела по охране окружающей среды, главный эколог города Сергей Сухопаров в ответ заявляет: бывшие поля совхоза "Вышка" уникальным природным комплексом не являются.
Сергей Сухопаров, начальник отдела по охране окружающей среды администрации г. Владимира:
- Геологические, минералогические, палеонтологические объекты, представляющие собой особую научно-культурную и эстетическую ценность - отсутствуют. Природные ландшафты - отсутствуют.
- Почему это отсутствуют?
- Потому что это ландшафт не природный, а сделанный человеком.
Авторы проекта подчёркивают: граничащие с парком дома будут не выше 8-ми этажей, а между зданиями и природоохранной территорией создадут буферную зону, где проложат всесезонную лыжероллерную трассу. Профессиональные лыжники и просто любители спорта этому рады, но до конца не понимают, в каких границах она будет проходить.
Дмитрий Овчинников, житель г. Владимира:
- Стоит дом, 50 метров от леса. И потом жители просто соберутся, скажут - давайте поставим забор. Поставят забор к лесу и мы потеряем эту буферную территорию.
Администрация намерена найти золотую середину. Вариант, который устроит всех - жителей, предпринимателей и собственников участков. К обсуждению развития юго-западного района города приглашаются все желающие. Предложения и замечания по проекту можно передать через форму обратной связи на сайте мэрии Владимира.
Максим Калашников, Александр Чунаев. “Вести-Владимир”