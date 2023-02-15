Напомним, что 34 года назад советские войска вышли из Афганистана.

Во Владимире у мемориала «Скорбящие ангелы» состоялся митинг в память о воинах-интернационалистах. Напомним, что 34 года назад советские войска вышли из Афганистана.В мероприятии приняли участие ветераны, жители города, военком и городские чиновники.Член реготделения инвалидов войны в Афганистане, полковник Сергей Прохоров и представитель «Российского Союза ветеранов Афганистана», полковник Валерий Богатырев получили благодарственные письма администрации. Они награждены за вклад в развитие ветеранского движения и патриотическое воспитание молодёжи.Собравшиеся почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы к мемориалу.