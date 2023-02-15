Во Владимире стало популярным видео с парой влюбленных собак. Во владимирских пабликах набирает...

Во Владимире стало популярным видео с парой влюбленных собак.Во владимирских пабликах набирает просмотры видео с парочкой влюбленных собак. Одна из них сидит возле многоэтажки и с надеждой неотрывно смотрит вверх.Из окна третьего этажа таким же влюбленным взглядом, положив голову на лапы, на него смотрит собака поменьше. Пользователи паблика отмечают: четвероногого рыцаря зовут Макс, и он живет в одном из домов на улице Растопчина.