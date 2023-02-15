Во Владимире стоимость проездного на общественный транспорт составит 1900 рублей. Это подтвердил...

Во Владимире стоимость проездного на общественный транспорт составит 1900 рублей.Это подтвердил "Вестям" начальник управления по связям с общественностью и СМИ горадминистрации Александр Карпилович.- Ряд перевозчиков пытались добиться повышения стоимости проездного до 2100 - 2300 рублей, - отметил он. - Однако теперь ни горадминистрация, ни департамент цен и тарифов этот вопрос не решают. Все целиком зависит от договоренностей между собой самих перевозчиков. А поскольку крупнейший перевозчик - подконтрольный городу «Владимирпассажиртранс» - решил, что не будет повышать цену более чем на 6-7 процентов, то итоговая стоимость проездного составит 1900 рублей.Напомним также, что глава Владимира Дмитрий Наумов поручил руководству «Владимирпассажиртранс» не повышать стоимость месячных проездных билетов для школьников и студентов.А с с 10 февраля во Владимире проезд подорожал на 2 рубля. При безналичной оплате - 28 рублей, при наличной - 30 рублей.Фото: пресс-служба администрации Владимира.