Во Владимире в 2023 году Полярис снова станет ледовым дворцом. Спортивный профиль ледовому...

Во Владимире в 2023 году "Полярис" снова станет ледовым дворцом.Спортивный профиль ледовому дворцу "Полярис" вернут уже в 23-ем. Губернатор Александр Авдеев подчеркнул: это решение - вклад в поддержку массового спорта в регионе.Александр Авдеев, губернатор Владимирской области:- Открылись 2 горнолыжные трассы на Студёной горе, которая давно не работала. Одна в Сновицах - Веризино. Пока в тестовом режиме. И надеюсь, в этом году инвестор запустит стоящий без дела "Полярис" и появится ещё одна ледовая арена. Мы поддерживаем спортивные школы, нас поддерживает федеральное Министерство, у нас есть неплохие результаты, уверен, будем двигаться вперёд и дальше.По словам главы региона Александра Авдеева, спорт для жителей области становится нормой жизни. Большое количество спортобъектов введено в строй в минувшем году. Спорт развивают и в муниципалитетах. В перспективе в области появятся еще 15 универсальных спортивных площадок. Возвращение "Поляриса" в строй необходимо для тех, кто занимается зимними видами спорта. Ледовый дворец в центральном городском парке Владимира ("Полярис" - это частная собственность) "разморозили" весной 2020-ого. И сейчас по факту в областной столице действует только 1 ледовый комплекс "Владимир". Хотя дополнительная площадка фигуристам и хоккеистам необходима. По словам главы Владимира Дмитрия Наумова, "Полярис" - в его изначальном профиле - обязательно вернется "в игру".Дмитрий Наумов, глава г. Владимира:- "Полярис" мы ожидаем в этом году уже запустить. Если сейчас рассматриваем возможность использования его в целях именно хоккейных, в целях хоккея с шайбой. Я думаю, что должно у нас получиться. Рассматриваем возможность разведения льда. Чтобы у нас и ледовый дворец, и "Полярис" можно было задействовать одновременно. Поэтому мы стараемся эту программу довести до конца, и к следующему хоккейному сезону, я думаю, у нас всё должно получиться.