Во Владимире в Клинике Медицинских Экспертиз открылось новое отделение - колопроктологии. В нем...

Во Владимире в "Клинике Медицинских Экспертиз" открылось новое отделение - колопроктологии.В нем проводятся все виды хирургического лечения.Пациенты могут получить помощь при любой патологии: от геморроя до опухоли кишки. Операции проводят с использованием малоинвазивных технологий, в том числе лазерных и лапароскопических. Заведует отделением колопроктологии врач высшей квалификационной категории - Всеволод Осипов. В профессии он уже 15 лет. Проводит в среднем 150 операций в год.Всеволод Осипов, заведующий проктологическим отделением стационара Клиники Медицинских Экспертиз, врач высшей квалификационной категории:- Мы оказываем помощь в полном объеме. Начиная от без операционного лечения заканчивая операциями на промежности и большими колоректальными вмешательствами. Также широко используются методы консервативного лечения, которые тоже есть в наличии в нашей клинике.За безболезненность и безопасность операций отвечает собственная служба анестезиологии и реанимации. Восстановление пациентов проходит в комфортных условиях - одноместных палатах круглосуточного пребывания. Клиника находится во Владимире по адресу Большая Московская, 79. Пройти профосмотр и получить все виды справок можно также на Большой Нижегородской, 71Г.