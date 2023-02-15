С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 179975 владимирцев.

Во Владимирской области 15 февраля выявлено 68 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 16 человек. Ещё 13 жителей подхватили опасный вирус в Ковровском, 9 - в Гусь-Хрустальном, 5 - в Вязниковском, по 4 - в Александровском и Суздальском, по 3 - в Собинском, Киржачском и Камешковском, по 2 - в Муромском и Петушинском, по 1 - в Гороховецком, Меленковском, Кольчугинском и Юрьев-Польском районах.С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 179975 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 49906 заболевших во Владимире, 21292 - в Ковровском районе и 19436 - в Муроме.