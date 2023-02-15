Во Владимирской области будут судить подстроивших ДТП и получивших страховку друзей. В декабре...

Во Владимирской области будут судить подстроивших ДТП и получивших страховку друзей.В декабре 2021 года один из обвиняемых въехал в сугроб на автомобиле своей матери. Он попросил отремонтировать автомобиль своего знакомого. Но цена ремонта заказчика не устроила. И в феврале 2022 года они, уже вместе с приятелем, совершили фиктивное ДТП, оформили документы и передали их владелице. Которая получила страховку почти на 300 тыс рублей. И отдала их повредившему автомобиль сыну.Теперь ему и его подельнику грозит лишение свободы на срок до 5 лет, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.Уголовное дело рассмотрит Ковровский горсуд.Фото https://www.pxfuel.com/en