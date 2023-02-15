Во Владимирской области на пожаре спасли двух взрослых и ребенка.
Сегодня в 9 часов 36 минут из...
Во Владимирской области на пожаре спасли двух взрослых и ребенка.
Сегодня в 9 часов 36 минут из Судогды поступил сигнал о возгорании пятиэтажного жилого дома на улице Коммунистическая.
Наблюдалось задымление в первом подъезде. Пожарные оперативно ликвидировали горение на площади 2 кв. м. в в подсобном помещении. Погибших и пострадавших нет.
Сотрудники МЧС России с помощью спасательного устройства спасли 3 человек, из них один ребёнок. Было эвакуировано 20 человек.
Дознаватель устанавливает причину пожара.
Фото https://www.pxfuel.com/en