Во Владимирской области на пожаре спасли двух взрослых и ребенка. Сегодня в 9 часов 36 минут из...

Во Владимирской области на пожаре спасли двух взрослых и ребенка.Сегодня в 9 часов 36 минут из Судогды поступил сигнал о возгорании пятиэтажного жилого дома на улице Коммунистическая.Наблюдалось задымление в первом подъезде. Пожарные оперативно ликвидировали горение на площади 2 кв. м. в в подсобном помещении. Погибших и пострадавших нет.Сотрудники МЧС России с помощью спасательного устройства спасли 3 человек, из них один ребёнок. Было эвакуировано 20 человек.Дознаватель устанавливает причину пожара.Фото https://www.pxfuel.com/en