Во Владимирской области найдены родственники солдат, погибших в годы Великой Отечественной...

Во Владимирской области найдены родственники солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны.Найдены родственники солдат, наших земляков, погибших в годы Великой Отечественной войны. Это произошло благодаря совместной работе уполномоченного по правам человека Владимирской области Людмилы Романовой и её коллеги - омбудсмена из Псковской области, Дмитрия Шахова.Установлены имена шести красноармейцев 141-й стрелковой дивизии. Нашлись родственники двоих из них - Бадаева Василия Александровича и Лукьянова Виктора Николаевича. Чтобы увековечить имена бойцов, их родных пригласили на ежегодную поисковую конференцию - "Память. Поиск. Победа".