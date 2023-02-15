Во Владимирской области открылась выставка Драгоценный наряд иконы. В Александровской Слободе...

Во Владимирской области открылась выставка "Драгоценный наряд иконы".В "Александровской Слободе" открылась новая мини-выставка - "Драгоценный наряд иконы".Речь идёт о сверкающем окладе, который обрамляет лики святых. Такие ризы характерны для православной культуры - они пришли из Византии. В коллекции музея-заповедника есть экспонаты 17-го века и более поздние. Представлены работы в уникальной технике "скань" - драгоценная металлическая нить, и жемчужная риза ручной работы. Сама экспозиция размещена в уникальном месте.Анастасия Лакиза, научный сотрудник музея-заповедника "Александровская слобода":- Мы находимся в Домовом храме 16 века, примыкающем к Успенской церкви. С самого момента своего основания при Василии III Домовый храм играл роль личной молельни для государевых жён. Здесь великая княгиня Елена Глинская и избранница Ивана Грозного проводили большую часть своего времени в уединённых молитвах.