Во Владимирской области, по прогнозам синоптиков, будет пасмурно, около 5 градусов мороза.
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Во Владимирской области, по прогнозам синоптиков, будет пасмурно, около 5 градусов мороза.
По сведениям синоптиков, в ближайшие сутки во Владимирской области ожидается пасмурная погода, без осадков.
Атмосферное давление 757 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха 76%.
Магнитное поле слабо возмущенное. Ветер северо-восточный, 2-7 м/с.
Температура воздуха во Владимире и области ночью 5-8 градусов ниже 0, днем около -5.
16 февраля православная церковь вспоминает праведных Симеона-Богоприимца, Анны-пророчицы и Власия Кесарийского. С этого дня в старину начинались починки — подготовка сельскохозяйственных орудий для весенних полевых работ. В старину говорили: «В починки дед встает чуть свет — чинит сбрую летнюю да бороду столетнюю». 16 февраля известно власиевскими морозами.
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