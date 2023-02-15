Во Владимирской области, по прогнозам синоптиков, будет пасмурно, около 5 градусов мороза. По...

Во Владимирской области, по прогнозам синоптиков, будет пасмурно, около 5 градусов мороза.По сведениям синоптиков, в ближайшие сутки во Владимирской области ожидается пасмурная погода, без осадков.Атмосферное давление 757 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха 76%.Магнитное поле слабо возмущенное. Ветер северо-восточный, 2-7 м/с.Температура воздуха во Владимире и области ночью 5-8 градусов ниже 0, днем около -5.16 февраля православная церковь вспоминает праведных Симеона-Богоприимца, Анны-пророчицы и Власия Кесарийского. С этого дня в старину начинались починки — подготовка сельскохозяйственных орудий для весенних полевых работ. В старину говорили: «В починки дед встает чуть свет — чинит сбрую летнюю да бороду столетнюю». 16 февраля известно власиевскими морозами.Фото: https://ru.freepik.com/