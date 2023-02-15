Во Владимирской области построят очередной пункт весового и габаритного контроля грузовиков. В...

Во Владимирской области построят очередной пункт весового и габаритного контроля грузовиков.В 2023 году запланировано строительство нового автоматического пункта весового и габаритного контроля на дороге межмуниципального значения Струнино – Площево в Александровском районе. Сейчас ведутся проектные работы.А первый автоматический пункт весогабаритного контроля начал работу в декабре 2021 года в Александровском районе на автодороге Колокша – Кольчугино – Александров – Верхние Дворики, сообщила пресс-служба Правительства ВО.За время его эксплуатации количество фиксируемых нарушений весогабаритных параметров снизилось на 79 процентов.Напомним, что с помощью сенсоров и датчиков АП измеряет ширину, высоту и массу проходящего транспортного средства, в том числе и по осям. Кроме того, оборудование комплекса фиксирует превышение установленной скорости, движение по встречной полосе и выезд на обочину. При выявлении нарушения материалы в автоматическом режиме передаются в Ространснадзор для привлечения владельца транспорта к ответственности.Фото https://www.pxfuel.com/en