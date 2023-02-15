В начале января солдат получил ранение под Артёмовском, а в конце месяца он погиб в госпитале после попадания ракеты.

В Александровском районе похоронили Максима Гилёва, погибшего на Украине. Контрактнику было 20 лет.Он родился в мае 2002 года в деревне Аксёновка. Парень закончил 9 классов, отслужил в армии, а 13 сентября прошлого года заключил контракт с Минобороны. Молодой человек был зачислен в 217-ый ивановский полк ВДВ. В начале января солдат получил ранение под Артёмовском, а в конце месяца он погиб в госпитале после попадания ракеты.Панихида состоялась в родной деревне бойца 14 февраля. Соболезнования семье военного выразил глава Андреевского сельского поселения Олег Федулов.