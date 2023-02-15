Его построят на трассе «Струнино – Площево».

Во Владимирской области построят второй автоматический пункт весового и габаритного контроля. Он появится на трассе «Струнино – Площево». Об этом рассказали в пресс-службе правительства региона.Сенсоры и датчики будут измерять ширину, высоту и массу проезжающего транспортного средства. Оборудование также фиксирует превышение скорости, движение по встречке и выезд на обочину. Материалы автоматически передаются в Ространснадзор. О превышении допустимых параметров водитель узнаёт по информации на табло, которое установлено в 300 метрах от КПП. Штраф составляет от 150 до 500 тысяч рублей.Первый аналогичный пункт заработал в декабре 2021 года на дороге «Колокша – Кольчугино – Александров – Верхние Дворики». За время эксплуатации количество нарушений сократилось на 79%.