Во Владимирской области прокуратура добилась выплаты задолженности по зарплате в размере 1,2...

Во Владимирской области прокуратура добилась выплаты задолженности по зарплате в размере 1,2 миллиона рублей.Прокуратурой Петушинского района установлено, что в ООО «Водоканал-Сервис» в поселке Городищи с августа 2022 года имелась задолженность по выплате заработной платы в размере почти 1,2 млн. рублей перед 19 работникам. Причина - неплатежеспособность МУП «Инфраструктура и сервис», оказывающего услуги водоснабжения и водоотведения.В отношении бывшего руководителя муниципального предприятия возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения". На незаконно вынесенные постановления об окончании исполнительных производств, по которым МУП «Инфраструктура и сервис» является взыскателем, прокурором принесено 39 протестов, которые признаны обоснованными, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.Также внесено представление главе администрации поселка Городищи.Принятые меры позволили погасить задолженность в полном объеме.Фото https://www.pxfuel.com/en