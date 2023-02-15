Во Владимирской области прокуратура возбудила дело о сбросе сточных вод в реку. Владимирской...

Во Владимирской области прокуратура возбудила дело о сбросе сточных вод в реку.Владимирской природоохранной прокуратурой проведена проверка по обращению жителей деревни Хреново Собинского района.МУП «Водоканал» города обязан производить очистку сточных вод посредством очистных сооружений биоочистки. При этом проверка показала, что воздуходувки там находится в нерабочем состоянии. Таким образом, очистные сооружения работают в режиме только механической очистки. В результате, фактические концентрации загрязняющих веществ, сбрасываемых предприятием в реку Ундолка, превышают установленные нормативы, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.Кроме того, МУП «Водоканал» допустило превышение допустимого объема отведения в поверхностные воды реки Ундолка сточных вод после очистки.Руководителю предприятия внесено представление, в отношении виновных должностных лиц возбуждены дела об административных правонарушениях.Фото: https://www.pxfuel.com/en