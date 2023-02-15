Во Владимирской области таксист гвоздодером избил отказавшегося платить пассажира. Пострадавший...

Во Владимирской области таксист гвоздодером избил отказавшегося платить пассажира.Пострадавший получил открытую черепно-мозговую травму, тупую травму грудной клетки с ушибом легкого и более легкие телесные повреждения.Вязниковским городским судом установлено, что обвиняемый на «ВАЗ-2114» 2 декабря 2021 гда привёз своего знакомого в деревню Эдон. где тот покупал водку. Но платить за проезд отказался, и обругал водителя нецензурно. Тогда водитель достал из багажника гвоздодер и стал наносить потерпевшему один удар за другим, сообщила облпрокуратура.Вину в суде он признал и получил 2 года общего режима.Фото https://www.pxfuel.com/en