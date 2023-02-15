Во Владимирской области участились фейковые новости о несуществующих выплатах...

Во Владимирской области участились фейковые новости о несуществующих выплатах населению.Мошенники все чаще заманивают владимирцев в свои махинации с помощью фейковых новостей о, якобы, новых социальных выплатах, которые полагаются населению. Солидные суммы обещают практически всем и каждому. Например, "россиянам от 16 до 65 лет", "родившимся в СССР, "25 тысяч на каждого ребенка" - фантазия жуликов почти безгранична.И почти всегда рядом ссылка - как бы на "дальнейшие инструкции по получению денег". В этом и заключается ловушка, в которую могут попасть даже очень осторожные люди. Бывает, что мошенники даже не выманивают деньги напрямую. Им важно склонить жертву ввести как можно больше персональных данных: фамилия, инициалы, скан паспорта, пароли от электронной почты, любые документы. Потом такие данные злоумышленники выгодно продают другим аферистам.Чтобы не стать жертвой мошенников, заполнять любые заявления на выплаты нужно только на официальном сайте gosuslugi.ru. При этом не требуется вводить никаких специфических данных и уж тем более прикладывать сканы документов, разъясняют эксперты..В этом случае нужны только номер СНИЛС, банковский идентификационный код и номер счета. Все остальное в Пенсионном фонде, получив заявление, проверят самостоятельно. Если закралась ошибка, нужно дождаться, когда придет ответ и в случае отказа заполнить все заново. Так что сотрудники Пенсионного фонда ни в коем случае не будут звонить заявителю, уточнять или просить прислать дополнительные сведения — это как раз уловки мошенников. Другой важный нюанс — каких-либо штрафов за повторную подачу заявления тоже не существует.Но самое главное, что стоит усвоить, чтобы не стать жертвами мошенников - ни в коем случае нельзя переходить по ссылкам, которые обещают выплаты, о которых не сообщали в государственных СМИ.Фото https://www.pxfuel.com/en/search?q=taxi