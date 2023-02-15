Во Владимирской области загорелось производственное здание площадью 200 квадратных метров. Сегодня...

Во Владимирской области загорелось производственное здание площадью 200 квадратных метров.Сегодня в 5 часов 18 минут из Коврова поступил сигнал о возгорании в производственном здании на улице Социалистическая.Наблюдалось сильное задымление внутри здания. Сотрудниками МЧС не дали огню распространиться по всему зданию и ликвидировали горение на площади 200 кв. м. Погибших и пострадавших нет, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области.К ликвидации пожара от МЧС привлекались 7 единиц техники, 23 человека личного состава, а также от ВПО ОАО "КЭМЗ", ВПО ООО "Аскона", ВПО "ЗИД" 3 единицы техники, 12 человек личного состава.Фото пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области.