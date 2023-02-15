Нехватка полноценного сна является фактором для организма, который провоцирует развитие ожирения. Такое заявление сделал руководитель направления превентивной медицины многопрофильного ..

Нехватка полноценного сна является фактором для организма, который провоцирует развитие ожирения. Такое заявление сделал руководитель направления превентивной медицины многопрофильного медицинского центра, врач-терапевт Кирилл Белан.Специалист отметил, что дефицит сна сопровождается повышением гормона кортизола, из-за которого растет уровень глюкозы в крови. Этот гормон влияет на развитие ожирения и мешает похудению, отмечает .