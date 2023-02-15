Наследник идет своей дорогой
Наследник идет своей дорогой
У певицы Анжелики Агурбаш от трех браков есть два
сына и дочь. О судьбе наследников она рассказала в эксклюзивном интервью
"Дни.ру" на гала-ужине музыкальной премии "Виктория".
Анастасу – младшему сыну артистки – 18 лет. "Полгода
назад он меня очень удивил, – признается Анжелика. – Прежде занимался
живописью, графикой, учился в архитектурном колледже, а теперь вдруг ушел в
рок-музыку. И у него сумасшедшие амбиции!"
По словам Агурбаш, сын играет на акустической гитаре,
сам пишет тексты песен. При этом о совместном творчестве и речи быть не может.
"Он категорически не хочет, чтобы кто-то ассоциировал его с мамой, с именем
Анжелики Агурбаш, – заметила исполнительница. – Просто не хочет, чтобы шлейф
моей истории, моей судьбы его как-то касался. Сын хочет всего достичь сам".
"Дети думают, что мое громкое имя им по жизни мешает,
– заявила артистка. – Ведь каждому из них хотелось быть "чистыми" в своем
творчестве, без сравнения со мной. Потому что критики, продюсеры и зрители
часто бывают жестоки в оценках. Именно поэтому детей нет в моих соцсетях, в
моем публичном пространстве – выходят со мной куда-то крайне редко. Они идут
своими дорогами".
Напомним, в последние время имя Агурбаш часто
упоминалось в скандальной хронике. В частности, генеральная прокуратура Белоруссии возбудила уголовные дела против проживающей в России певицы и потребовала выдать ее для ареста. Якобы звезда размещала в социальных сетях публикации, "направленные на возбуждение социальной вражды" против белорусских силовиков, чиновников и "представителей власти, выступающих за соблюдение правопорядка и сохранение действующего государственного конституционного строя Республики Беларусь". В Синеокой певицу заочно арестовали и объявили в розыск. Там ей грозит до 12 лет лишения свободы.