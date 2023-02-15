За умышленный обман и сокрытие запрещённых в суде предметов нарушителям грозит штраф в размере от одной до трёх тысяч рублей.

За год в суды Владимирской области пытались пронести свыше 4,7 тысяч опасных предметов, в том числе оружие. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП.У посетителей изъято более 700 единиц оружия: 239 газовых и травматических пистолетов, 236 огнестрельных стволов, 233 ножа и заточки, а также 46 электрошокеров. По сравнению с 2021 годом, количество попыток пронести запрещённый предмет увеличилось вдвое.«Также судебные приставы задержали человека, который пытался пронести наркотики. Его передали полиции», - уточнили в пресс-службе ведомства.Напомним, что за умышленный обман и сокрытие запрещённых в суде предметов нарушителям грозит штраф в размере от одной до трёх тысяч рублей.