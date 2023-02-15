В Гусь-Хрустальном задержали мужчину, который обворовал кафе, где раньше работал. Подробности рассказали в пресс-службе УМВД России по Владимирской области. Выяснилось, что в октябре

В Гусь-Хрустальном задержали мужчину, который обворовал кафе, где раньше работал. Подробности рассказали в пресс-службе УМВД России по Владимирской области. Выяснилось, что в октябре прошлого года, обвиняемый распивал спиртные напитки. Когда алкоголь закончился, он не придумал ничего лучше, кроме как проникнуть в кафе, где раньше работал, и украсть несколько бутылок. Вооружившись отвёрткой, мужчина пробрался в заведение