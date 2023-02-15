Во Владимире суд вынес приговор в отношении местного жителя, который напал на сотрудника полиции. Об этом рассказали в пресс-службе регионального СК. Как установило следствие, 4 ноября 2022

Во Владимире суд вынес приговор в отношении местного жителя, который напал на сотрудника полиции. Об этом рассказали в пресс-службе регионального СК. Как установило следствие, 4 ноября 2022 года мужчина был доставлен в Областной наркодиспансер для прохождения медосвидетельствования. Обвиняемого задержали за вождение в нетрезвом виде. Мужчина, раздосадованный сложившейся ситуацией, ударил сотрудника ДПС головой, чем нанес ему