Некоторые владимирцы не согласны с планами по возведению домов, парковки, спорткомплекса и строительству дороги.

Жители Владимира собирают подписи против застройки лугопарка «Дружба». К 15 февраля поддержали более 500 человек. Некоторые владимирцы не согласны с планами по возведению домов, парковки, спорткомплекса и строительству дороги.Общественное обсуждение территории состоялось 14 февраля. Мэрия обратила внимание собравшихся на то, что парк и лесопарк «Дружба» в проект застройки не входят. Они являются особо охраняемыми природными территориями, на которых запрещена любая стройка. Яблоком раздора стал лугопарк.Одни считают его обычным пустырём, другие видят здесь зону, которая должна попасть под охрану государства. Формально пока для застройки препятствий нет, но региональные власти проводят экспертизу, результаты которой могут позволить объединить территорию в единую ООПТ. Сроки окончания обследования лугопарка не уточняются.Однако в горадминистрации уверены, что на указанном участке нет уникальных природных комплексов, а также геологических или палеонтологических объектов, которые могут стать камнем преткновения.Дискуссия получилась жаркой. Чиновники выслушали замечания горожан. Обсуждение проекта планировки юго-западных районов города продолжится до 8 марта.