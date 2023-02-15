Мусор дома – причина многих проблем.

Мусордома – причина многих проблем.Болезни, нехватка денег, скандалы в семье могут сопровождатьдо конца жизни. Порой даже у влиятельных и перспективных людей все валится изрук. Одним не везет в любви, другим — в творчестве, третьим — в бизнесе. И этомуесть объяснение: мусор дома.К мусору относятся не только бытовые отходы. Во-первых, этопредметы, которые вы не любите. Во-вторых, это вещи, которые разбросаны илизагромождают маленькое пространство. В-третьих, это все то, что не закончено.Согласно формуле багуа, на каждом участке недвижимости естьдевять секторов пространства, которые символизируют конкретные стороны жизничеловека. Нет такого места, куда можно было бы свалить мусор дома безэнергетических последствий. Чтобы изменить жизнь на 180 градусов и притянутьудачу, нужно выполнить несколько шагов.Для начала начертим на листке бумаги примерный план дома иликомнаты, в которой проводим больше всего времени. Затем перевернем лист так,чтобы входная дверь расположилась параллельно нижнему краю листа, будто мысобираемся в нее войти. Далее определим центр помещения и разделим лист надевять квадратов, как перед игрой в "Крестики-нолики".Итак, левый верхний угол — квадрат процветания, богатства,изобилия. Сбоку от него — область славы, репутации, вдохновения. Правый верхнийугол — участок взаимоотношений, любви, супружества. Мусор в этих секторахчреват соответствующими проблемами по жизни.В самом центре помещения расположен квадрат здоровья ицелеустремленности. Справа от него — старшие, семья, общество. Слева от центра— творчество, потомство, проекты. Левый нижний угол — знания, мудрость,самосовершенствование. Квадрат у входной двери — карьера, жизненная дорога,путь. Правый нижний угол — заботливые друзья, сострадание, путешествия.Наконец, подумайте, чего хотите, и начинайтедействовать — приведите в порядок нужный сектор участка недвижимости, дома,комнаты. Избавьтесь от физического, эмоционального, духовного мусора. Результатне заставит себя ждать — желания сбудутся.