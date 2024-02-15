«Пешеход! Будь заметным, стань ярким!»: в Коврове госавтоинспектор провела мастер-класс по созданию...

«Пешеход! Будь заметным, стань ярким!»: в Коврове госавтоинспектор провела мастер-класс по созданию световозвращающих брелоков«Пешеход! Будь заметным, стань ярким!» - так звучит «девиз» инспектора по пропаганде безопасности дорожного движения, - Юлии Демчан.По информации пресс-службы УМВД по Владимирской области, сотрудница Госавтоинспекции МО МВД «Кировский» провела мастер-класс по изготовление "световозвращаек" среди старших учащихся школы №14.Во время занятия инспектор рассказала, как полезны светоотражающие элементы на одежде. Такие аксессуары являются эффективным средством защиты пешеходов в темное время суток, ведь так водитель сможет увидеть человека издалека, - ярким светом.Ребята узнали о принципах их действия в дорожно-транспортных происшествиях и в условиях недостаточной видимости.Зимой, когда рано темнеет, и ребенок поздно возвращается со школы, иметь с собой световозвращающий элемент особенно важно.В конце занятия старшеклассники вместе с инспектором вышли на улицу, где вручили брелоки первоклассникам. Сделанные своими руками «световозвращайки-помощники», предостерегут водителей и защитят юных пешеходов.Фото: УМВД России по Владимирской области