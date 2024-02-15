Губернатор Владимирской области записал видеообращение жителям Белгорода, вновь пострадавшим от обстрелов. Видео опубликовано в телеграм-канале «Авдеев. О важном». Из телеграм-канала

Губернатор Владимирской области записал видеообращение жителям Белгорода, вновь пострадавшим от обстрелов. Видео опубликовано в телеграм-канале «Авдеев. О важном». Из телеграм-канала «Авдеев. О важном» Выражаем глубокие соболезнования белгородцам. Друзья, мы всегда рядом и готовы поддержать. 15 февраля ВСУ нанесли ракетные удары по торговому центру на улице Плеханова и стадиону школы №42, сообщает «Комсомольская правда». Погибли 6 человек,