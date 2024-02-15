Жители Ковровского района обратились к депутату Госдумы от Владимирской области Алексею Говырину с просьбой рассказать о планах по газификации муниципалитета.

Жители Ковровского района обратились к депутату Госдумы от Владимирской области Алексею Говырину с просьбой рассказать о планах по газификации муниципалитета. Парламентарий выполнил пожелания земляков и в своём сообщил, в какие населённые пункты придёт голубое топливо в ближайшие три года.Уже в этом году должны быть газифицированы деревни Сенино, Пестово, Дроздовка, Русино, Ивакино, Полевая, Панюкино, а также село Павловское. В 2025 году газ проведут в деревню Пустынка.На 2026 год запланировано строительство газопровода от посёлка Эсино до Уваровки, но здесь всё будет зависеть от готовности проектно-сметной документации.Также Алексей Говырин рассказал, что губернатор Владимирской области Александр Авдеев направил в Газпром перечень населённых пунктов, которые регион планирует включить в следующую программу газификации, рассчитанную до 2030 года. Например, в реестр вошла деревня Репники Ковровского района.