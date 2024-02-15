Аппарат уполномоченного по правам человека во Владимирской области отмечают свое десятилетие В...

Аппарат уполномоченного по правам человека во Владимирской области отмечают свое десятилетиеВ этом году региональный аппарат уполномоченного по правам человека отмечают свое десятилетие. Он был создан в 2014 году для обеспечения дополнительных гарантий защиты прав и свобод жителей области.Торжественная встреча, посвященная юбилею, прошла сегодня во владимирском Доме Дружбы. Собравшихся поздравил губернатор Александр Авдеев.Александр Авдеев, губернатор Владимирской области:- Создали этот институт с нуля. Собрали профессиональный коллектив, выстроили эффективное взаимодействие со всеми органами и общественностью. И доверие, которое сложилось, оно красноречиво говорит о качестве вашей работы.Губернатор вручил благодарности от областного правительства помощникам уполномоченного по правам человека в районах и городах области.Поздравила собравшихся с юбилеем и председатель Заксобрания региона Ольга Хохлова. Она отметила, что в нашей области аппарат уполномоченного по правам человека - действенная сила в решении проблем людей.Кроме того, региональный омбудсмен наделен правом законодательной инициативы. За 10 лет сотрудниками аппарата рассмотрено более 37 тысяч заявлений граждан, проведены тысячи бесплатных юридических консультаций.Все это время возглавляет аппарат Людмила Романова. Она отметила, что сегодня тесно работает с Уполномоченным по правам человека в России, - Татьяной Москальковой. От нее тоже пришло поздравление с десятилетием.Людмила Романова, уполномоченный по правам человека во Владимирской области:- Наша главная задача - помогать людям, помогать им в решении сложнейших жизненных проблемах. С первых дней работы аппарата у нас есть золотое правило: понять, поддержать и помочь каждому, кто к нам обратился.