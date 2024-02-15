Еще в одном саду города Коврова выявили новые случаи пищевого отравления детей Напомним, что 9...

Еще в одном саду города Коврова выявили новые случаи пищевого отравления детейНапомним, что 9 февраля 2024 года поступили экстренные извещения о 9 случаях пищевой токсикоинфекции у детей, посещающих Детский сад № 59 в Коврове.В ходе проверки были выявлены нарушения санитарных правил в дошкольном учреждении, которые стали причиной заболевания среди детей.На данный момент в Коврове во втором детском саду выявили новые случаи пищевого отравления. Родители детей Детского сада №23 написали коллективную жалобу и опубликовали её в социальных сетях.По словам родителей, в группе №19 на протяжении двух недель участились случаи отравления детей. Один ребенок проходил лечение в детском инфекционном отделении Центральной городской больницы. Ему поставлен диагноз ПТИ - пищевая токсикоинфекция.*ПТИ - Пищевые токсикоинфекции — острые кишечные инфекционные болезни, возникающие в результате употребления в пищу продуктов, в которых размножились микроорганизмы и накопились их токсины; характеризуются внезапным началом, интоксикацией, гастроэнтеритом. Часто отмечается групповой характер заболевания."Контроль за работой сотрудников пищеблока осуществляется внутренней комиссией сада No 23, а также ревизорами управления образования, работниками ТО Роспотребнадзора, прокуратуры, работниками ветеринарных служб. На 14 февраля был проведен мониторинг заболеваемости воспитанников группы No19 . Из 20 воспитанников присутствуют 12 чел.: 6 человек - больничный лист, 2 пропуск по неуважительной причине. Из 6 болеющих детей - 2 чел. не посещали дет сад с января, 1 воспитанник был госпитализирован 10 февраля с диагнозом ПТИ. Проводятся все требуемые карантинные мероприятия. Все остальные дети, находящиеся на больничном листе, с диагнозом ОРВИ", - сообщают в Министерстве образования и молодёжной политики.С 12 -18 февраля на группе № 19 наложен карантин по ПТИ.Фото: freepik.com