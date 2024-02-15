К 1000-летию Суздаля Почта России выпустила художественные марки. Тираж которых превышает 18 тысяч экземпляров. Об этом сообщила пресс-служба правительства Владимирской области. На марках

К 1000-летию Суздаля Почта России выпустила художественные марки. Тираж которых превышает 18 тысяч экземпляров. Об этом сообщила пресс-служба правительства Владимирской области. На марках изображены памятники культурного наследия Суздаля: ансамбль Рождественского собора и Архиерейского дома, Дом Москвиной, ансамбли Ризоположенского и Спасо-Евфимиева монастырей. Также помимо марок выпустят специальный художественный штемпель и конверт первого дня. Прокомментируйте новость у