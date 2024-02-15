Как во Владимирской области уменьшить цифры в квитанциях за отопление? Как уменьшить цифры в...

Как во Владимирской области уменьшить цифры в квитанциях за отопление?Как уменьшить цифры в квитанциях за отопление? Прежде всего, сократить потери тепла. Мария Артес - с подробностями.В руках у специалиста "Энергосбыт Плюс" - прибор, позволяющий произвести «рентген» зданий - тепловизор. Яркое свечение на экране - сигнал, что в доме есть утечка тепла. А значит, платить за отопление жильцы будут больше. Как, например, в этом доме на Суздальском проспекте, 25.А вот в соседнем, похожем доме, 27, тепловизор выдает другую картинку. Впрочем, и суммы в квитанции здесь отличаются.Иван Лебедев, руководитель управления по сопровождению рынков тепловой энергии владимирского филиала "Энергосбыт Плюс":- Потери тепла через стыки плит и через арматуру не обнаруживаются. То есть, - дом при съемке через тепловизор имеет однотонный цвет.Чтобы "не топить улицу", специалисты "Энергосбыт Плюс" рекомендуют собственникам и управляющим компаниям проводить комплекс энергоэффективных мер, начиная от регулировки систем отопления и заканчивая утеплением фасадов, швов и установкой погодозависимой автоматики. Результат для плательщиков будет очевиден.Игорь Черкащенко, технический директор владимирского филиала "Энергосбыт Плюс":- Жителям 27 дома пришли квитанции за отопление гораздо меньше. Они потребили на 57 Гк меньше, по сравнению с соседним домом. В денежном эквиваленте их выгода составила более 17,5 рублей за квадратный метр.По просьбе жильцов, управляющая компания дома на Суздальском проспекте за счёт средств капитального ремонта установила погодозависимую автоматику. Принцип ее работы прост: тепло контролирует регулирующий клапан, который приоткрывается и закрывается в зависимости от температуры.Станислав Локостов, инженер отдела капитального ремонта управляющей компании «МУП ЖРЭП»:- Еще приняли решение об утеплении фасада. Как следствие - замене дверей на выходы на балконы общего пользования. Замена окон на техническом этаже. То есть, максимально выполнили все мероприятия, которые будут поддерживать дом и делать его более энергоэффективным.Сотрудники «ЭнергосбыТ Плюс» готовы помочь в обследовании домов на теплопотери и проконсультировать по проведению энергоэффективных мероприятий.Для этого активным жителям необходимо оставить заявку в своей управляющей компании или ТСЖ. Представители организации вместе с тепловым инспектором «ЭнергосбыТ Плюс» обследуют дом и определят необходимые мероприятия, которые позволят сохранять тепло и сэкономить на платежах.Мария Артес, Илья Хлудов "Вести-Владимир".