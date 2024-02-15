Какие участки дорог во Владимире отремонтируют в 2024 году?
По информации с официального сайта...
Какие участки дорог во Владимире отремонтируют в 2024 году?
По информации с официального сайта администрации города Владимира, определены участки дорог, которые планируют отремонтировать весной-летом 2024 года.
В рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги» при поддержке Правительства и Губернатора области, разыграны контракты на предстоящий «сезон ремонтов».
Таким образом, дорожники приступят к обновлению тротуаров, обустройству пешеходных переходов и ограждений, - уже весной, в сезон подходящих погодных условий.
Во Владимире наладят девять участков автомобильных дорог:
- Коммунар-Заклязьменский-Уварово-Бухолово.
- Улица Луневская.
- Улица Элеваторная.
- Ладога-Лунево.
- Проспект Ленина.
- Улица Энергетиков в микрорайоне Энергетик.
- Улица Добросельская: от дома 121 по Большой Нижегородской до улицы Погодина
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- Улица Большая Нижегородская: от улицы Добросельской до дома 81 по Большой Нижегородской (ВХЗ).
- Улица Горького: от 36 дома до 87.
Фото: freepik.com