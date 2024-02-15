Какие участки дорог во Владимире отремонтируют в 2024 году? По информации с официального сайта...

Какие участки дорог во Владимире отремонтируют в 2024 году?По информации с официального сайта администрации города Владимира, определены участки дорог, которые планируют отремонтировать весной-летом 2024 года.В рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги» при поддержке Правительства и Губернатора области, разыграны контракты на предстоящий «сезон ремонтов».Таким образом, дорожники приступят к обновлению тротуаров, обустройству пешеходных переходов и ограждений, - уже весной, в сезон подходящих погодных условий.Во Владимире наладят девять участков автомобильных дорог:- Коммунар-Заклязьменский-Уварово-Бухолово.- Улица Луневская.- Улица Элеваторная.- Ладога-Лунево.- Проспект Ленина.- Улица Энергетиков в микрорайоне Энергетик.- Улица Добросельская: от дома 121 по Большой Нижегородской до улицы Погодина- Улица Большая Нижегородская: от улицы Добросельской до дома 81 по Большой Нижегородской (ВХЗ).- Улица Горького: от 36 дома до 87.Фото: freepik.com