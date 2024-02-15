Кольчугинский городской суд добился взыскания компенсации с пансионата, где ребенок получил травму...

Кольчугинский городской суд добился взыскания компенсации с пансионата, где ребенок получил травму ногиЗаконный представитель несовершеннолетнего обратилась в суд с требованием о взыскании компенсации морального вреда с пансионата, который находится в Краснодарском крае. Её сын, отдыхая в июне 2023 г., получил травму ноги. В результате отдых ребёнка был испорчен.Судом установлено, что несовершеннолетний, находясь на отдыхе, играл в футбол. Стоя на воротах, он пытался отбить мяч и зацепился за металлическую проволоку, торчащую на футбольных воротах, в результате чего получил травму ноги. Мальчик был доставлен в больницу, где ему оказана медицинская помощь, наложены швы на рану. Медицинский работник пансионата делал перевязки, по возвращении в больнице по месту жительства мальчику также делали перевязки, снимали швы.Cопровождающий детей на отдыхе, суду сообщил, что спортивная площадка, на которой ребёнок получил травму, никогда не была закрыта, на неё был свободный доступ. Дети брали мяч у администратора и шли играть в футбол. Никаких табличек о запрете игры на площадке не было. После случившего калитка так и была открытой. На обращение к администрации пансионата о закрытии площадки каких-либо действий от сотрудников не последовало."В итоге материалами дела подтверждено, что спортивная площадка, на которой несовершеннолетний получил травму, принадлежит пансионату. На площадке расположены встроенные футбольные ворота, не соответствующие требованиям безопасности: сетка изготовлена из металлических прутьев, торчащих по всей длине ворот", - сообщили в пресс-службе Кольчугинского городского суда.Представитель пансионата на судебное заседание не явился. Истец обращалась к ответчику с досудебной претензией о выплате компенсации морального вреда в связи с причинением вреда здоровью её сыну, которая оставлена без ответа.Заочным решением с пансионата взыскана компенсация морального вреда в размере 60 000 руб.Фото: freepik.com