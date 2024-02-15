Колония строго режима: в городе Александров включенный телевизор стал причиной убийства...

"Колония строго режима": в городе Александров включенный телевизор стал причиной убийства собственной материАлександровским городским судом вынесен приговор в отношении местного жителя.Как сообщают в пресс-службе областной прокуратуры, в ночь со 2 на 3 мая 2022 года мужчина находился у себя дома вместе с матерью. У них произошла ссора из-за незначительного повода: та собиралась лечь спать и попросила сына выключить работавший в комнате телевизор, а он хотел его смотреть.В ходе конфликта осужденный ударил потерпевшую в грудь и живот, тем самым причинив ей травмы в виде переломов семи рёбер, разрыва селезёнки и другие.Женщина скончалась в больнице утром 3 мая 2022 года."Злоумышленник, изначально в ходе следствия признававший свою вину, в ходе судебного следствия изменил показания и утверждал, что бил мать не сильно, и его удары не могли стать причиной её смерти, а затем, вообще, заявил, что потерпевшую не трогал, а травмы она получила в результате частых падений", - рассказали в ведомстве.Однако представленные прокурором суду доказательства явились достаточными для признания вины осужденного.Виновному назначено 7 лет колонии строгого режима.Приговор в законную силу не вступил.Фото: freepik.com