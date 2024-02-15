Муниципальная коммунальная служба Суздали выплатит более 1 млн рублей за электричество.

ООО «Энергосбыт Волга» отправили исковое заявление в арбитражный суд с требованием взыскать задолженность у муниципального унитарного предприятия «Суздальские коммунальные системы» в размере 1 млн 424 тысячи рублей.Истец и ответчик в зал суда на рассмотрение дела не явились несмотря на то, что таковых известили о времени проведения судебного разбирательства и адресе. В ходе разбирательства установлено, что между сторонами был договор энергоснабжения, согласно которому поставщик обязан продавать абоненту и регулировать отношения по оказанию услуг передачи электроэнергии.ООО «Энергосбыт Волга» предоставили осенью прошлого года электроэнергию ответчику и счёт на 1 424 148 руб. 82 коп. Счёт оплачен не был. Суд вынес решение обязать муниципальное учреждение выплатить долг в соответствии с договором и оплатить госпошлину на сумму 27 241 руб.