49-летний ковровчанин-браконьер попался на разделке туши добытую им самку лося. Мужчина незаконно охотился на территории Исадского охотучастка в Суздальском районе, сообщили в пресс-службе

49-летний ковровчанин-браконьер попался на разделке туши добытую им самку лося. Мужчина незаконно охотился на территории Исадского охотучастка в Суздальском районе, сообщили в пресс-службе прокуратуры. Деяние браконьер совершил ночью 27 октября прошлого года. У ковровчанина не было разрешения на добычу дикого животного, зато был карабин, зарегистрированный на его имя. Мужчина выследил и убил лосиху. Охотника задержали