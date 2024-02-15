В среду, 14 февраля, в селе Черкутино Собинского района загорелся частный жилой дом.

В среду, 14 февраля, в селе Черкутино Собинского района загорелся частный жилой дом. Об этом рассказала ГУ МЧС России по Владимирской области.Сообщение о происшествии поступило спасателям в 18:49, и на место немедленно выехали огнеборцы. В тушении пожара принимали участие 17 сотрудников МЧС на 5 машинах. Площадь возгорания составила 136 квадратных метров.Отмечается, что во время пожара пострадал хозяин дома. Он пытался погасить пламя и получил ожоги рук. Мужчину отвезли в больницу.