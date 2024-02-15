Народные приметы на 16 февраля. Почему в День Симеона и Анны нельзя долго спать?
Святой Симеон был...
Народные приметы на 16 февраля. Почему в День Симеона и Анны нельзя долго спать?
Святой Симеон был известен как переводчик Священного писания. Однажды ему явился ангел и пообещал, что при жизни он узрит Сына Божьего. Так и случилось, когда младенца Иисуса на 40-й день после рождения принесли в храм Иерусалима Мария и Иосиф.
Симеон сразу распознал Мессию, а его самого стали называть Богоприимцем.
В храме также находилась праведная Анна, которая рано овдовели и решила посвятить свою жизнь Господу. За воздержанную жизнь, проведенную в молитвах и посте, он наградил ее даром пророчества.
В народе 16 февраля также называли Починки. Это не праздник, а наоборот, время для труда. С утра пораньше всей семьей принимались за работу, готовили инструменты к весне, проверяли хозяйство.
16 февраля старались починить конскую упряжку. Кстати, это дело часто доставалось самому старшему в семье. Предки приговаривали: «В Починки дед встает чуть свет — чинит сбрую летнюю да борону столетнюю», «Готовь сани летом, а телегу — зимой».
Что нельзя делать в День Симеона и Анны?
- В этот день нельзя долго спать и бездельничать. Говорили: «Долго спишь - год пройдет впроголодь!»
- Запрещалось в этот день носить черную одежду. Предки считали, что это сулит беды и несчастья.
- Нельзя поднимать деньги «с земли» – можно «взять на себя» чужие финансовые проблемы.
Что можно делать в День Симеона и Анны?
- 16 февраля готовили саламату. В муку (толокняная или ржаная) добавляют либо молочные продукты, либо жир. Приготовить блюдо можно было в чугунке, а затем заварить кипятком.
- На ночь ставили домовому угощенье, чтобы не баловал, не пугал людей и скотину.
- В этот день было принято обращаться к святым Симеону и Анне с молитвой о здоровье новорожденных.
Народные приметы на 16 февраля
«За окнами шумят воробьи – весна будет ранней!»;
«Кошка скребет пол – в скором времени нагрянут метели и сильные ветра»;
«Слабая тяга в печи — к теплу, сильная — к холодам»;
«Коты спят дольше обычного – к жаркому лету».
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