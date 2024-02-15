Народные приметы на 16 февраля. Почему в День Симеона и Анны нельзя долго спать? Святой Симеон был...

Народные приметы на 16 февраля. Почему в День Симеона и Анны нельзя долго спать?Святой Симеон был известен как переводчик Священного писания. Однажды ему явился ангел и пообещал, что при жизни он узрит Сына Божьего. Так и случилось, когда младенца Иисуса на 40-й день после рождения принесли в храм Иерусалима Мария и Иосиф.Симеон сразу распознал Мессию, а его самого стали называть Богоприимцем.В храме также находилась праведная Анна, которая рано овдовели и решила посвятить свою жизнь Господу. За воздержанную жизнь, проведенную в молитвах и посте, он наградил ее даром пророчества.В народе 16 февраля также называли Починки. Это не праздник, а наоборот, время для труда. С утра пораньше всей семьей принимались за работу, готовили инструменты к весне, проверяли хозяйство.16 февраля старались починить конскую упряжку. Кстати, это дело часто доставалось самому старшему в семье. Предки приговаривали: «В Починки дед встает чуть свет — чинит сбрую летнюю да борону столетнюю», «Готовь сани летом, а телегу — зимой».Что нельзя делать в День Симеона и Анны?- В этот день нельзя долго спать и бездельничать. Говорили: «Долго спишь - год пройдет впроголодь!»- Запрещалось в этот день носить черную одежду. Предки считали, что это сулит беды и несчастья.- Нельзя поднимать деньги «с земли» – можно «взять на себя» чужие финансовые проблемы.Что можно делать в День Симеона и Анны?- 16 февраля готовили саламату. В муку (толокняная или ржаная) добавляют либо молочные продукты, либо жир. Приготовить блюдо можно было в чугунке, а затем заварить кипятком.- На ночь ставили домовому угощенье, чтобы не баловал, не пугал людей и скотину.- В этот день было принято обращаться к святым Симеону и Анне с молитвой о здоровье новорожденных.Народные приметы на 16 февраля«За окнами шумят воробьи – весна будет ранней!»;«Кошка скребет пол – в скором времени нагрянут метели и сильные ветра»;«Слабая тяга в печи — к теплу, сильная — к холодам»;«Коты спят дольше обычного – к жаркому лету».Фото: freepik.com