«Нескончаемый снегопад»: хаотичный атмосферный фронт надвигается на Владимирскую область ...

«Нескончаемый снегопад»: хаотичный атмосферный фронт надвигается на Владимирскую областьАктивный атмосферный фронт терзает Русскую равнину. Ко многим регионам заглянули ледяные дожди.Владимирскую область это ненастье миновало, но с 16 февраля 2024 года, регион накроет обильный снегопад, причем, с самого утра.Синоптики предупреждают: атмосферный фронт не в настроении, оттого его и назвали хаотичным. Резкие перепады температур принесут с собой выпадение до 15 мм осадков. Старые сугробы не будут оседать под весом нового снега.Юго-восточный ветер и пасмурное небо – «друзья» этой пятницы. Днем температура воздуха составит -9..-11°C.Тому, кто захочет провести вечер закрывающего дня рабочей недели весело - погода нипочем! Вечером ожидайте на термометре показания -11..-12°C.Последние дни ветер держится стабильно: 3-3,5м/с.Влажность воздуха 76-80% создаст ложное ощущение погоды, чувствоваться холод будет на -16°C.Для любителей ночи хорошие новости: потепление начнет свою активность именно в это время суток. Температура воздуха составит -6..-8°C.А вот атмосферное давление все никак не смилуется, оно дойдет до 774 мм ртутного столба.Любопытно, что 16 февраля – финальный аккорд в этюде активного фронта. В выходные воздух немного прогреется. Может, стоит запланировать прогулку на свежем воздухе?Народный прогноз на 16 февраля:На Руси верили: если звезды блестят ярко – к стуже, мало звезд на небе – к ненастью; если в этот день выпало много снега, то лето может быть дождливым; если лес шумит, то скоро наступит оттепель.Фото: freepik.com, unsplash.com