Они знают, чего стоят награды за мужество: во владимирской филармонии прошел концерт для...

"Они знают, чего стоят награды за мужество": во владимирской филармонии прошел концерт для воинов-интернационалистовВо владимирской областной филармонии прошла торжественная встреча, посвященная Дню памяти исполнявших воинский долг за пределами Отечества и 35-летию вывода советских войск из Афганистана.В зале собрались более 400 воинов-интернационалистов, принимавших участие в военных конфликтах в Алжире, Египте, Вьетнаме , Югославии и в других горячих точках.Военную службу в Афганистане проходили три тысячи уроженцев Владимирской области. Сегодня участникам ветеранских организаций региона вручили благодарственные письма от областного правительства.Прошедшие Афган вспоминают о нем с болью в сердце. Они знают, чего стоят награды за мужество. И теперь считают своим долгом помогать ребятам, которые сейчас на передовой защищают интересы нашей страны в зоне СВО.Игорь Максимов, председатель совета "Боевое братство" г. Юрьев-Польский:- Ребята, мы не устали. Мы обязаны сегодня, завтра и каждый день, пока не закончится специальная военная операция, выполнять эти задачи. А наша задача сейчас в тылу - помогать!