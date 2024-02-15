Отомстила за расставание: 25-летняя жительница Владимира подозревается в краже денег у бывшего...

"Отомстила за расставание": 25-летняя жительница Владимира подозревается в краже денег у бывшего возлюбленногоВ полицию города Владимира обратился местный житель с заявлением о том, что с его банковского счета сняты 25 000 рублей.В краже денег мужчина подозревал свою бывшую сожительницу, с которой они в последнее время конфликтовали. Именно после ее очередного визита он не обнаружил карту, а впоследствии – денег на счету. Девушка сначала отрицала свою причастность, а затем стала игнорировать звонки."Оперативники уголовного розыска установили местонахождение 25- летней местной жительницы, подозреваемой в краже. Безработная ранее судимая девушка была допрошена и призналась в содеянном. Она подтвердила, что похитила карту и, зная код доступа, воспользовалась ей в своих интересах", - рассказали в пресс-службе УМВД по Владимирской области.В настоящее время возбуждено уголовное дело.Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Фото: freepik.com