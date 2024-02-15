Озорная Стрекоза: во Владимире собака ждет встречи с новым хозяином А сейчас наша постоянная...

"Озорная Стрекоза": во Владимире собака ждет встречи с новым хозяиномА сейчас наша постоянная рубрика "Хочу домой". В ней мы рассказываем о подопечных приютов для животных, которые очень хотят оказаться в любящей семье.Сегодня наша героиня - статная девица по кличке Стрекоза. Несмотря на серьезный вид, в ее душе живет маленькая собачка, которая мечтает о человеческой заботе и ласке.Она обожает прогулки на свежем воздухе, и с большим удовольствием составит вам компанию в походе на речку или в лес.Дружелюбная, озорная и нежная - Стрекоза с нетерпением ждет встречи с новым хозяином.Может это будете именно вы? Чтобы забрать собачку домой - звоните по номеру волонтера +7-904-959-68-69 Ирина.