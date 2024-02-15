Памятная встреча во Владимире состоялась у мемориала воинам - интернационалистам Скорбящие...

Памятная встреча во Владимире состоялась у мемориала воинам - интернационалистам "Скорбящие ангелы".Сегодня 35 лет со дня вывода Советских войск из Афганистана.Владимир Скрабов, ветеран боевых действий в Афганистане, старший прапорщик:- Мы когда рассказывали (детям) о своих служебных делах в Афганистане, они мне очень много вопросов задавали. Вот я в частности выступал в 1 школе, меня дети забросали вопросами. Причем такими серьезными. На какую дальность летит снаряд из танка. Для меня было нонсенс, что дети такие вопросы задают.Воины - интернационалисты собрались, чтобы увидеть своих боевых товарищей и почтить память павших в боях. Участников - ветеранов наградили нагрудными знаками. По данным регионального объединения "Боевое братство", за 9 лет войны в Афганистане в боевых действиях там приняли участие около 3000 уроженцев Владимирской области. 98 из них погибли, более 200 были ранены. С 2010 года эта памятная дата адресована всем россиянам, принимавшим участие в вооруженных конфликтах за границами России и в настоящее время исполняющим свой служебный долг в "горячих точках".