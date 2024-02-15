В июне 2023 года мальчик сильно поранил ногу во время игры в футбол, ему даже приходилось даже накладывать швы.

Пансионат выплатил ребёнку из Кольчугино компенсацию за травму. В июне 2023 года мальчик сильно поранил ногу во время игры в футбол, ему даже приходилось даже накладывать швы. Он был вратарём и во время отбивания мяча зацепился за торчащую из ворот проволоку.Рана была глубокая, отдых был испорчен, из-за чего родители пострадавшего обратились в суд, чтобы взыскать моральную компенсацию. После проверки было выяснено, что ворота не соответствовали требованиям безопасности.Общая сумма компенсации составила 60 тысяч рублей.